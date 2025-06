OTTAWA, ON, le 24 juin 2025 /CNW/ - Le 24 juin, nous célébrons ensemble la Saint-Jean-Baptiste, une tradition qui symbolise fièrement la vitalité, la cohésion et la richesse culturelle des communautés francophones du Québec et du Canada.

Les origines de cette célébration des plus appréciées remontent à des milliers d'années et ont évolué vers les défilés, les feux de joie et les rassemblements communautaires que nous connaissons aujourd'hui.

Que vous célébriez dans la Belle Province, où l'on parle de la Fête nationale, ou ailleurs dans le pays, lors d'un concert en plein air, en organisant un barbecue dans votre jardin ou en passant simplement du temps avec vos proches, c'est aussi une occasion de réfléchir à la vibrante culture francophone qui continue de façonner notre identité collective.

Bonne Saint-Jean!

Mary Simon

