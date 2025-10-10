OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la santé mentale, je demande à tous les Canadiens et Canadiennes d'accorder à leur santé mentale la même attention qu'à leur santé physique.

Au cours de ma tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale pancanadienne, j'ai rencontré des personnes qui redéfinissent la santé mentale et font avancer les choses partout au pays. Ils se mobilisent pour favoriser la communication, réduire la stigmatisation et promouvoir des pratiques novatrices afin que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès au soutien dont ils ont besoin.

Les questions de santé mentale ne devraient pas être taboues; nous devons plutôt les aborder avec compassion et en prêtant une oreille attentive. Personne ne devrait ressentir le besoin de dissimuler son identité, surtout quand l'aide et le soutien existent. Lorsque nous nous épaulons mutuellement, c'est notre nation tout entière qui s'en trouve renforcée.

Mary Simon

