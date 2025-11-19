OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Les médias et le public sont invités à l'inauguration de la Patinoire Rideau Hall, qui aura lieu le 22 novembre. Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser sont heureux de convier le public à une brève cérémonie qui marquera le début de la saison de patinage. En vue de consolider la longue tradition de 150 ans de patinage à Rideau Hall, la nouvelle surface réfrigérée permettra de prolonger la saison de patinage et offrira une glace fiable pour le patinage public et les programmes spéciaux.

M. Fraser prononcera une allocution.

Date : Le samedi 22 novembre 2025

Heure : 14 h 30 (HNE)

Lieu : Patinoire Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Le patinage public débutera immédiatement après la cérémonie.

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille d'entrée Princess; des places de stationnement seront mises à la disposition des représentants des médias qui se seront inscrits à l'avance.

M. Fraser sera heureux de répondre aux questions des médias concernant ce projet. Toute demande d'entrevue doit être faite à [email protected] .

. Des photos de l'événement, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]