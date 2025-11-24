OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de six nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :

Son Excellence Miklós Lengyel

Ambassadeur désigné de la Hongrie

Son Excellence Andrej Medica

Ambassadeur désigné de la République de Slovénie

Son Excellence Md. Jashim Uddin

Haut-commissaire désigné de la République populaire du Bangladesh

Son Excellence Dora Francisca Edu-Buandoh

Haute-commissaire désignée de la République du Ghana

Son Excellence Bachir Tawk

Ambassadeur désigné de la République libanaise

Son Excellence Lay Ling Ang

Haute-commissaire désignée de Brunéi Darussalam

Date : Le 25 novembre 2025

Heure : 13 h 30

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

