24 nov, 2025, 09:32 ET
OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de six nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :
Son Excellence Miklós Lengyel
Ambassadeur désigné de la Hongrie
Son Excellence Andrej Medica
Ambassadeur désigné de la République de Slovénie
Son Excellence Md. Jashim Uddin
Haut-commissaire désigné de la République populaire du Bangladesh
Son Excellence Dora Francisca Edu-Buandoh
Haute-commissaire désignée de la République du Ghana
Son Excellence Bachir Tawk
Ambassadeur désigné de la République libanaise
Son Excellence Lay Ling Ang
Haute-commissaire désignée de Brunéi Darussalam
Date : Le 25 novembre 2025
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h 10 le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
