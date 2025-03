OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le Canada est reconnu sur la scène internationale comme une nation engagée à soutenir la diversité et l'inclusion. Pourtant, en découvrant notre histoire nationale, nous constatons que cela n'a pas toujours été le cas. Malgré le chemin que nous avons parcouru dans la lutte contre tous types de préjugés, la haine et la discrimination demeurent malheureusement une réalité pour de nombreuses personnes au pays, que ce soit en ligne ou au quotidien.

Dans ce contexte, nous devons continuer de nous unir contre le racisme dans notre société. La force du peuple canadien réside dans sa diversité. En prenant le temps d'écouter pour apprendre les uns des autres, nous nouons de nouvelles relations et nous tissons des liens qui nous donnent la force de surmonter tous les défis.

En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à poursuivre leurs efforts en faveur d'une société plus inclusive et plus forte. Saisissons toutes les occasions de célébrer nos valeurs communes, ce que nous pouvons apprendre les uns des autres et ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]