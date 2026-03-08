OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Le thème que les Nations Unies ont donné à la Journée internationale des femmes 2026 appelle les peuples du monde entier à protéger et promouvoir l'égalité entre les sexes : « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles. »

Dans un monde en pleine mutation, où les défis se multiplient et où l'incertitude s'intensifie, ce thème s'impose avec une urgence indéniable.

Récemment, lors d'une visite officielle à Tromsø, en Norvège, j'ai eu le privilège d'ouvrir une table ronde réunissant des femmes autochtones, à la Conférence Arctic Frontiers. À cette occasion, j'ai souligné l'apport essentiel des femmes au bien-être de leurs communautés et de l'ensemble de la société. Depuis des générations, les femmes jouent un rôle déterminant dans la préservation des langues et des cultures. Lorsqu'elles exercent des rôles clés dans la politique, la diplomatie et la fonction publique, elles mettent leurs expériences et leurs perspectives à profit pour éclairer la prise de décisions importantes et favoriser des progrès significatifs.

En cette journée importante, réfléchissons au long chemin parcouru par les femmes et célébrons nos réalisations, tout en renouvelant et renforçant notre engagement en faveur des droits, de la justice et des mesures que méritent toutes les femmes et toutes les filles.

Mary Simon

