OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - Au nom de toute la population canadienne, j'ai l'immense honneur de transmettre les meilleurs vœux de notre pays à nos athlètes paralympiques, ainsi qu'à leurs familles, amis et entraîneurs, pour l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

En cette période où les enjeux mondiaux détournent l'attention des réussites sportives, prenons le temps de célébrer le courage, la résilience et la détermination hors du commun des athlètes paralympiques. En plus d'exceller dans les compétitions de haut niveau, ces athlètes sont des sources d'inspiration pour des millions de personnes, prouvant ainsi que l'esprit humain est capable de surmonter les obstacles et de repousser les limites.

Nos athlètes nous remplissent de fierté et nous sommes impatients d'être témoins de leurs incroyables exploits. En représentant notre pays avec grâce et courage, ces sportifs incarnent parfaitement nos valeurs canadiennes.

À nos athlètes, je dis ceci : allez-y à fond, poursuivez vos rêves et sachez que le Canada vous soutient et vous encourage de tout son cœur d'un océan à l'autre.

Mary Simon

