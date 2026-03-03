OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite en Italie et au Vatican du 5 au 8 mars 2026.

À Rome, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République italienne. Cette rencontre leur permettra de réaffirmer les priorités communes qui fondent le partenariat bilatéral solide et dynamique entre le Canada et l'Italie.

En Italie, la gouverneure générale rencontrera également les membres de l'équipe paralympique canadienne qui participent aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 et les encouragera pendant les compétitions. Fidèle à la priorité qu'elle accorde à la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le cadre de son mandat, elle célébrera les exploits des athlètes paralympiques en remettant en question les idées reçues et en soulignant le grand potentiel d'une société inclusive.

Au Vatican, la gouverneure générale rencontrera Sa Sainteté le pape Léon XIV, Son Éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et Monseigneur l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États.

Lors de cette première audience avec Sa Sainteté, la gouverneure générale aura l'occasion de souligner l'importance que le Canada accorde à ses relations avec le Saint-Siège et de discuter de sujets d'intérêt commun, notamment la réconciliation, la justice et l'inclusion sociales et économiques, la santé mentale et le bien-être, ainsi que l'intendance environnementale. La gouverneure générale en profitera pour remercier Sa Sainteté pour son leadership dans la restitution d'artéfacts autochtones au Canada.

La gouverneure générale joue un rôle important en représentant le Canada et en exerçant les fonctions de chef d'État au nom du souverain lors d'événements et de cérémonies au pays et à l'étranger, ainsi qu'en reconnaissant, en encourageant et en célébrant les Canadiens et Canadiennes remarquables qui se distinguent dans divers domaines à l'échelle nationale et internationale.

ITINÉRAIRE

Note : les heures sont indiquées en heure de l'Europe centrale.

Jeudi 5 mars - Cité du Vatican

12 h

Audience avec Sa Sainteté le pape Léon XIV

La gouverneure générale rencontrera Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Cour Saint-Damase

SÉANCE PHOTO À L'ARRIVÉE POUR LES MÉDIAS ACCRÉDITÉS - Les médias doivent obtenir une accréditation auprès du Bureau de presse du Saint-Siège pour couvrir l'arrivée dans la cour du Palais apostolique. L'audience sera fermée aux médias, mais des photos pourront leur être fournies par le Service de photographie du Vatican.

Accréditation

12 h 30

Rencontre avec Son Éminence le cardinal Pietro Parolin et Monseigneur l'archevêque Paul Richard Gallagher

La gouverneure générale rencontrera Son Éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et Monseigneur l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États.

Palais apostolique

L'audience sera fermée aux médias, mais des photos pourront leur être fournies par le Service de photographie du Vatican.

Jeudi 5 mars - Rome

16 h 30

Rencontre avec le président de la République italienne

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République italienne.

Palais Quirinal

MÉDIAS ACCRÉDITÉS SEULEMENT

Vendredi 6 mars - Milan

20 h

Célébration à la Maison paralympique du Canada

La gouverneure générale se joindra aux amis et aux familles des athlètes paralympiques pour célébrer l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Dimanche 8 mars - Cortina

15 h

Visite au village des athlètes paralympiques

La gouverneure générale visitera le village des athlètes et rencontrera les athlètes paralympiques du Canada.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Événements sportifs

Au cours de sa visite, la gouverneure générale assistera à des événements sportifs sur différents sites.

Notes à l'intention des médias

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite en adressant une demande à [email protected] .

Faits en bref

Il s'agira de la deuxième présence de Son Excellence aux Jeux paralympiques en tant que gouverneure générale, après sa venue aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris, en France.

Ce sera la première fois que la gouverneure générale rencontre le pape Léon XIV et le président Mattarella.

