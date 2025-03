OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - En cette Journée internationale de la Francophonie, j'ai le plaisir de célébrer le riche patrimoine linguistique et culturel que les Franco-Canadiens apportent à notre nation plurielle.

Le thème de cette année est Je m'éduque, donc j'agis. En embrassant l'idée d'un apprentissage continu, nous gagnons la vision nécessaire pour devenir des membres plus engagés et plus responsables dans nos communautés.

Dans toutes les régions francophones du pays, la langue française suscite un profond sentiment d'appartenance et de cohésion. La préservation de toutes les langues est un facteur d'unité, et leur utilisation permet de jeter des ponts entre les peuples du monde entier.

La francophonie canadienne offre des atouts uniques qui contribuent à la force de notre pays et à l'édification d'un avenir plus radieux et plus inclusif pour tous.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]