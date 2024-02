OTTAWA, ON, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Mon mari Whit et moi, ainsi que tous les Canadiens, exprimons nos meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi alors qu'il débute un traitement contre le cancer.

Sa Majesté a toujours dirigé avec passion et a toujours inspiré les autres à créer un monde meilleur. Aujourd'hui, avec cette nouvelle, il montre une fois de plus l'exemple. Tant de Canadiens sont confrontés à cette bataille. Deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Nous espérons que le fait que Sa Majesté reconnaisse si ouvertement et publiquement son cancer encouragera et motivera les personnes qui reçoivent leur propre traitement. Nous admirons la force et la détermination du Roi dans sa lutte contre cette maladie.

À Sa Majesté et à toute la famille royale, nos pensées vous accompagnent aujourd'hui et toujours.

Mary Simon

Restez branchés

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]