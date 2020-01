Message de la gouverneure générale à la suite du décès de l'honorable John Crosbie

OTTAWA, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Tout au long de sa carrière à titre d'avocat, de politicien et d'auteur, l'honorable John Crosbie a servi la population de Terre-Neuve-et-Labrador et celle de l'ensemble du Canada avec conviction et enthousiasme.

M. Crosbie a fait son entrée en politique en tant que conseiller municipal de sa ville natale de St. John's à Terre-Neuve avant de devenir député de l'Assemblée législative de la province. En sa qualité de ministre de la Santé de la province, il a joué un rôle déterminant dans la création de la Commission terre-neuvienne sur l'assurance-soins médicaux et du cadre du Régime d'assurance-soins médicaux de Terre-Neuve. En 1976, il a poursuivi sa carrière sur la scène fédérale où il a été ministre de divers ministères, dont ceux des Finances, de la Justice, des Transports, du Commerce international et des Pêches et des Océans.

M. Crosbie est devenu le 12e lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador en 2008 et il a exercé cette fonction jusqu'en 2013. Durant son mandat, il s'est employé activement à mettre en valeur les plus grands atouts de sa province tout en exprimant son immense fierté pour sa culture et son histoire.

Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'aux citoyens de sa province natale qui lui était si chère.

Julie Payette

