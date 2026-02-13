Nouvelles fournies parBureau de la gouverneure générale du Canada
13 févr, 2026, 09:31 ET
OTTAWA, ON, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, assistera à une vigile communautaire à 18 h 15 ce soir, à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
