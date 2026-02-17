OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, investira 2 commandeurs (C.M.M.), 10 officiers (O.M.M.) et 34 membres (M.M.M.) au sein de l'Ordre du mérite militaire lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie

Détails de la cérémonie :

Date : le jeudi 19 février 2026

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie peuvent être fournies sur demande.

À propos de l'Ordre du mérite militaire

Créé en 1972, l'Ordre du mérite militaire reconnaît les services exceptionnels des membres des Forces armées canadiennes, régulières et de réserve, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité allant bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Pour leur dévouement exemplaire envers le Canada, ils sont reçus dans l'Ordre du mérite militaire.

En savoir plus sur l'Ordre du mérite militaire

