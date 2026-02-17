Avis aux médias - La gouverneure générale investira 46 membres des Forces armées canadiennes dans l'Ordre du mérite militaire English
Nouvelles fournies parBureau de la gouverneure générale du Canada
17 févr, 2026, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, investira 2 commandeurs (C.M.M.), 10 officiers (O.M.M.) et 34 membres (M.M.M.) au sein de l'Ordre du mérite militaire lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie
Détails de la cérémonie :
Date : le jeudi 19 février 2026
Heure : 11 h
Lieu : salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.
- Des photos officielles de la cérémonie peuvent être fournies sur demande.
À propos de l'Ordre du mérite militaire
Créé en 1972, l'Ordre du mérite militaire reconnaît les services exceptionnels des membres des Forces armées canadiennes, régulières et de réserve, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité allant bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Pour leur dévouement exemplaire envers le Canada, ils sont reçus dans l'Ordre du mérite militaire.
En savoir plus sur l'Ordre du mérite militaire
Restez branchés :
Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]; Toutes les demandes d'entrevue avec les personnes nommées doivent être adressées au ministère de la Défense nationale : Ministère de la Défense nationale, Bureau des relations avec les médias, 613-904-3333, [email protected]
Partager cet article