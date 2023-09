OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Il y a un an, notre pays et le monde entier ont pleuré le décès de la reine Elizabeth II, qui a été une source de stabilité et de réconfort pendant son règne de plus de 70 ans. Partout au Canada, les gens ont observé des moments de silence, évoqué des souvenirs et rendu hommage à une souveraine qui a été un véritable modèle de dévouement à la cause publique au Canada, dans le Commonwealth et dans le monde entier.

Tout en faisant nos adieux à la reine, nous nous sommes tournés vers l'avenir pour saluer l'accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III, dont nous connaissions déjà le vif intérêt pour le Canada et pour des questions d'intérêt commun, comme les changements climatiques, la diversité et l'inclusion, ainsi que l'éducation. Au cours de l'année écoulée, il a également démontré son dévouement au service public en s'engageant personnellement en faveur de la réconciliation, du dialogue et du rétablissement des relations entre la Couronne et les peuples autochtones.

C'est pour moi un honneur de représenter Sa Majesté au Canada, de contribuer à favoriser ce dialogue important et de renforcer nos liens historiques.

Mary Simon

