OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone, j'invite tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à découvrir la richesse et la diversité culturelle des récits des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Chercher à connaître l'histoire intégrale du Canada est un acte de réconciliation.

Tout en réfléchissant à la sagesse et aux connaissances transmises de génération en génération, il nous faut aussi reconnaître les douleurs et les blessures du passé et du présent. Il nous faut également raconter des histoires de résilience, de réussite et de bonheur.

Écouter les perspectives et les expériences des peuples autochtones. Engager des conversations constructives. Diffuser les connaissances acquises. C'est par la compréhension que nous pouvons bâtir des ponts et susciter l'empathie. Et c'est ainsi que nous progresserons vers une société plus inclusive et plus équitable.

En tant que pays, nous devons nous tourner vers l'avenir avec optimisme. Ce que nous faisons pour soutenir la réconciliation dans nos maisons, sur nos lieux de travail et dans nos écoles est important. En avançant par petits pas, nous ferons du Canada un pays plus fort.

Pendant ce mois et tout au long de l'année, unissons nos efforts pour que les histoires autochtones ne soient pas que des épisodes de notre passé, mais qu'elles soient aussi reconnues et célébrées comme faisant partie intégrante de notre identité nationale.

Mary Simon

