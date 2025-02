OTTAWA, ON, le 1er févr. 2025 /CNW/ - Le Mois de l'histoire des Noirs est depuis 30 ans une occasion de célébrer les contributions remarquables des personnes noires à tous les aspects de la vie au Canada.

De la lutte pour leur liberté aux victoires remportées lors du mouvement pour la défense des droits civiques et sur d'innombrables fronts au cours des dernières années, les communautés et les leaders noirs ont joué un rôle essentiel dans l'édification d'un Canada plus inclusif.

Un excellent exemple est celui de Jeanne Brigitte Lehman, qui a récemment été nommée au sein de l'Ordre du Canada. Mme Lehman a fondé l'organisme de bienfaisance Femmes noires canadiennes en action, qui offre à des femmes noires des possibilités de perfectionnement professionnel afin qu'elles soient mieux outillées pour exercer leur leadership dans notre société.

J'ai également rencontré des leaders communautaires inspirants lors de ma visite au Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse, à Cherry Brook. En organisant des événements culturels, des conférences, des visites guidées et d'autres activités éducatives, ils jettent des ponts entre les Afro-Néo-Écossais et les autres communautés de la province.

Continuons de nous efforcer d'éliminer les obstacles socioéconomiques auxquels doivent faire face les Canadiens noirs et les autres communautés marginalisées, et respectons notre engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion. Plus nous agirons, plus nous serons forts en tant que pays.

Mary Simon

