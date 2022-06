OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, je joins ma voix à celle des Canadiens et Canadiennes et des gens du monde entier pour souligner un événement historique : le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Ce jubilé, c'est bien plus que les nombreuses festivités qui auront lieu. En plus des 70 années de règne de Sa Majesté, nous célébrons aussi son service au pays et son dévouement envers autrui.

Ce même dévouement a inspiré de nombreux Canadiens et Canadiennes à faire preuve d'altruisme, à défendre des causes importantes et à faire du Canada ce pays que nous aimons tant.

La responsabilité d'édifier un meilleur pays revient à chacun et chacune d'entre nous. J'encourage les Canadiens et Canadiennes à trouver une façon bien à eux de redonner et de contribuer à leur propre collectivité. Nos efforts collectifs sont la meilleure façon d'honorer véritablement la vie, l'héritage et le règne de Sa Majesté la Reine.

Et pour moi, voilà autant de raisons de célébrer.

Mary Simon

