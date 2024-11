OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ - En ce jour du Souvenir, nous rendons hommage aux contributions extraordinaires de ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour protéger nos libertés et nos valeurs. Nous rendons hommage à nos anciens combattants et aux membres des Forces armées canadiennes pour leur bravoure indéfectible et leur sens profond du devoir, autant de qualités qui leur ont valu le plus grand respect de la part de notre nation et de nos alliés dans le monde entier.

Dans mon rôle de commandante en chef, je rencontre souvent des membres actifs des Forces armées canadiennes et d'anciens combattants, dans tout le pays. Je suis toujours impressionnée par leur polyvalence et leur capacité d'adaptation. Ils sont tous et toutes profondément dévoués à notre nation, et sont des modèles de professionnalisme et d'excellence.

En ce moment propice à la réflexion et au souvenir, sachons tirer des leçons du passé et œuvrer en faveur d'un avenir empreint de paix et de compréhension. À ceux et celles qui ont péri, le Canada se souvient.

Mary Simon

