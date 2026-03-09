OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le Commonwealth comporte une magnifique diversité de cultures qui, avec leurs langues et leurs histoires, sont unies par des valeurs communes : la démocratie, l'égalité et la paix. Fier membre de cette communauté, le Canada reste déterminé à renforcer les liens entre les nations qui la composent.

En mai dernier, la visite de Sa Majesté le Roi au Canada a mis en évidence nos liens historiques et notre identité unique en tant que partenaire souverain au sein du Commonwealth. En cette période d'incertitude, ces liens profonds revêtent une importance cruciale dans la stabilisation et le développement de notre pays.

Le Canada et les pays membres ont pour objectifs communs la sécurité économique, la création d'opportunités et la collaboration. Ensemble, nous devons continuer de poursuivre ces objectifs et de cultiver l'unité au sein de notre communauté de nations. Soutenons-nous mutuellement afin de bâtir des communautés prospères qui offrent des possibilités à tous.

Joyeux Jour du Commonwealth.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]