OTTAWA, ON , le 13 mars 2023 /CNW/ - Le Jour du Commonwealth nous offre l'occasion de célébrer les liens communs qui nous unissent à la communauté internationale. Ces liens de longue date seront déterminants pour notre avenir, dans la mesure où nous cherchons à promouvoir la paix, la prospérité et la durabilité dans un monde de plus en plus complexe.

Ce sera également le premier Jour du Commonwealth depuis le décès de la reine Elizabeth II. Nous nous souvenons aujourd'hui de ses innombrables contributions au Commonwealth et de son influence mobilisatrice pour tant de personnes. À l'approche du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, nous projetons notre regard vers un avenir porteur de multiples occasions de rapprochement entre les peuples de la grande famille des pays du Commonwealth.

Notre monde est riche en diversité, mais trop souvent les personnes sont définies en fonction de l'endroit où elles vivent, de la couleur de leur peau, de la langue qu'elles parlent, de leurs choix amoureux ou de leur identité. Il nous faut transcender les préjugés et faire preuve de compréhension et de respect à l'égard de tous les peuples. Après tout, le Commonwealth n'est pas seulement un nom, mais une communauté de vues. Une communauté de nations qui œuvrent ensemble animées par des valeurs et des aspirations communes.

J'ai bon espoir que nos efforts collectifs nous permettront de bâtir un monde plus fort, plus sain, plus solidaire, plus diversifié, plus pacifique, plus inclusif et plus accessible. Nous avons cette obligation envers notre planète et envers nos enfants, qui formeront la prochaine génération et qui raconteront notre histoire, les bons comme les mauvais côtés. En ce Jour du Commonwealth, réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour l'avenir de toutes les nations.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]