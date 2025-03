OTTAWA, ON, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le Jour du Commonwealth célèbre les liens profonds qui unissent nos nombreuses nations. Cette journée nous invite à réfléchir à la valeur de notre collaboration dans la quête d'un avenir meilleur et à la manière dont nous relevons les défis mondiaux par la coopération et le respect mutuel.

Par-delà les continents, les cultures et les langues, nous avons édifié des passerelles favorisant la compréhension. Nous nous sommes appuyés sur nos valeurs communes pour faire de nos pays -- et du monde entier -- un endroit plus prospère, plus durable et plus sûr.

Au cours de mes conversations avec les Canadiennes et les Canadiens, je constate que leurs aspirations rejoignent celles de nombreuses autres nations : la stabilité, l'égalité, la protection de notre planète et un brillant avenir pour les générations à venir. Nous souhaitons la paix, cette même paix pour laquelle tant de vies furent sacrifiées, il y a 80 ans au cours de la Seconde Guerre mondiale, et que nombreux s'efforcent de protéger aujourd'hui.

En ces temps d'incertitude mondiale, le rôle du Commonwealth est plus que jamais essentiel. J'espère que les nations membres du Commonwealth continueront à défendre ensemble la démocratie, la liberté, la paix et la sécurité. Continuons à nous soutenir et à nous donner les moyens de relever les défis qui nous attendent.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]