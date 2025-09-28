OTTAWA, ON, le 28 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage aux policiers et aux agents de la paix qui ont sacrifié leur vie pour protéger leurs communautés et leurs concitoyens.

Ces braves personnes ont fait preuve d'altruisme et de sens du devoir face au danger. Elles ont soutenu leurs communautés en situation de crise et œuvré en faveur de la justice. Dans le cadre d'un travail déjà très exigeant, elles se sont adaptées de façon remarquable à un monde en mutation les amenant sans cesse à relever de nouveaux défis.

En mai, j'ai eu l'honneur d'investir de nouveaux membres au sein de l'Ordre du mérite des corps policiers. Leurs récits de bravoure et de service intègre nous rappellent à quel point nous sommes privilégiés de compter dans notre société des protecteurs aussi dévoués.

Mes pensées et celles de toute la population canadienne accompagnent les familles, les proches et les collègues des agents qui ont tragiquement perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias; Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]