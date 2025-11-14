OTTAWA, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et Canadiennes de tout le pays pour souhaiter à Sa Majesté le Roi un très joyeux 77e anniversaire.

Cette année, nous avons eu l'honneur d'accueillir Sa Majesté au Canada pour sa première visite en tant que souverain.

Sa Majesté entretient un rapport privilégié et profond avec les Canadiens et Canadiennes, ce qui était clairement visible sur les visages de toutes les personnes qui ont eu l'occasion de le rencontrer. La présence unificatrice du roi a été vivement ressentie lors de son discours du Trône, dans lequel il a réaffirmé que « le Grand Nord est en effet fort et libre ».

Au nom de toute la population canadienne, je le remercie pour son dévouement et lui offre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]