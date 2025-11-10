OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada et commandante en chef du Canada, n'assistera pas à la cérémonie nationale du jour du Souvenir en raison d'un virus respiratoire. La gouverneure générale se porte bien et se rétablit à l'hôpital. Nous vous remercions de votre compréhension et du respect de sa vie privée.

Le très honorable Richard Wagner, C.P., le suppléant de la gouverneure générale et juge en chef du Canada participera, au nom de la gouverneur générale, à la cérémonie organisée par la Légion royale canadienne au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa. Il sera accompagné de la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, Mme Nancy Payne, de Lansdowne, en Ontario.

Mme Payne déposera une couronne au nom de toutes les mères canadiennes dont un enfant a perdu la vie en servant dans les Forces armées canadiennes.

Date : Le mardi 11 novembre 2025

Heure : 10 h 30

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada, 30, rue Wellington, Ottawa, Ontario

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent assister à la cérémonie de cette année doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire.

Toute autre demande des médias doit être adressée à la Légion royale canadienne, à l'adresse [email protected] .

Au sujet de la Mère nationale de la Croix d'argent

Chaque année, la Légion royale canadienne reçoit des candidatures en vue de la sélection de la Mère nationale de la Croix d'argent. Celle-ci représente toutes les mères canadiennes qui ont perdu un enfant au service des Forces armées canadiennes.

