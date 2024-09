OTTAWA, ON, le 29 sept. 2024 /CNW/ - En ce jour, nous rendons hommage aux policiers et aux agents de la paix qui ont perdu la vie en servant leur communauté.

Ces personnes se sont consacrées à assurer la sécurité de leurs semblables. Elles ont vaillamment défendu la justice dans des circonstances difficiles.

Au début du mois, j'ai eu l'honneur d'investir de nouveaux membres au sein de l'Ordre du mérite des corps policiers. J'ai été à la fois touchée par leurs actes de dévouement et inspirée par leur esprit d'entraide, leur solidarité et leur attachement à la poursuite d'objectifs communs.

À ceux et celles qui ont subi la perte d'un collègue, d'un être cher ou d'un proche, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances. Mes pensées et celles des Canadiens et Canadiennes sont avec vous.

Mary Simon

