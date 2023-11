OTTAWA, ON, le 14 nov. 2023 /CNW/ - J'ai le plaisir de souhaiter un très joyeux 75e anniversaire à Sa Majesté le roi Charles III.

Aujourd'hui, nous pouvons revenir sur une année marquante pour la monarchie, une année témoin du couronnement de Sa Majesté. La dernière année a également marqué le début d'une relation renouvelée entre la Couronne et les peuples autochtones. Lors de sa rencontre historique avec des chefs autochtones, Sa Majesté a réitéré son soutien à la réconciliation et à sa volonté de faire avancer le processus dans le respect et la compréhension. Il a par ailleurs été d'une présence inébranlable, contribuant à promouvoir l'inclusion et la paix dans le Commonwealth et dans le monde entier. Je me sens inspiré par son leadership et par son dévouement au service.

Au nom de toute la population canadienne, je souhaite à Sa Majesté le Roi de joyeuses célébrations et une merveilleuse année qui commence.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]