OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Whit et moi souhaitons un joyeux 74e anniversaire à Sa Majesté le Roi.

Sa Majesté a toujours su encourager l'excellence et sensibiliser les gens à des causes importantes. Son travail s'étend sur des décennies, mais cet anniversaire sera différent puisqu'il s'agit de son premier en tant que monarque. Nous savons que le Roi est animé du même engagement et du même sens du devoir que caractérisaient la Reine Elizabeth II, dont nous portons encore le deuil.

Je suis fière de représenter Sa Majesté au Canada. Dans chaque entretien que nous avons eu, il a témoigné de sa grande connaissance de notre pays et de sa volonté de comprendre nos défis et la diversité de notre société. J'espère que les bons souvenirs du passé lui serviront de base pour un avenir brillant et partagé.

Au nom de toute la population canadienne, je souhaite un joyeux anniversaire à Sa Majesté.

Mary Simon

