OTTAWA, ON, le 15 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre pour célébrer le 60e anniversaire du drapeau national du Canada.

Depuis son premier lever sur la Colline du Parlement en 1965, le drapeau rouge et blanc à la feuille d'érable distinctive symbolise la promesse d'une nation renouvelée et souveraine tournée vers un avenir porteur d'espoir.

Tout ce que notre drapeau représente aujourd'hui a été façonné par les rêves et les réalisations d'une nation remarquable. Notre drapeau reflète l'histoire de la vie des Canadiens et Canadiennes. Leur aspiration à la paix, à la démocratie, à la liberté, à la collaboration et à la réconciliation -- autant de valeurs qui nous définissent et nous unissent au cœur de l'identité canadienne.

Notre drapeau véhicule ces valeurs partout où il flotte. Qu'il figure sur les uniformes des Forces armées canadiennes, qu'il soit fièrement porté par nos athlètes olympiques et paralympiques, qu'il soit hissé ailleurs dans le monde ou même dans l'espace, l'unifolié sera toujours synonyme d'appartenance à notre pays et une fière représentation de l'identité canadienne.

En ce jour du drapeau national du Canada, continuons de cultiver ensemble ces valeurs et de favoriser un dialogue constructif, l'inclusion et la compréhension au sein de notre société, de manière à ce que nous puissions édifier cette magnifique nation à laquelle nous aspirons.

Mary Simon

