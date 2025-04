OTTAWA, ON, le 9 avril 2025 /CNW/ - Le matin de Pâques 1917, les troupes canadiennes, animées d'un profond sens du devoir, ont fait preuve d'un courage exceptionnel sur les champs de bataille de la crête de Vimy, dans le nord de la France, où elles se sont battues côte à côte pour remporter une victoire qui a marqué les esprits à travers les générations. Leur triomphe a été non seulement un exploit militaire, mais aussi un puissant symbole de l'identité naissante du Canada ainsi qu'un témoignage de notre force, de notre détermination et de notre unité.

Lors de ma visite au Mémorial national du Canada à Vimy et au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, en août dernier, nos guides ont décrit la terrible réalité des tranchées et la violence qui s'y produisait. Je pensais sans cesse à l'adversité que les combattants ont affrontée pendant ces heures sombres, et à leurs familles restées au pays.

Rappelons-nous avec révérence ce moment de l'histoire où nos soldats ont porté l'immense fardeau du sacrifice dans l'intérêt commun. La crête de Vimy est plus qu'un chapitre du passé du Canada. Elle nous rappelle avec force ce que nous pouvons accomplir lorsque nous restons unis face à de grands défis.

Aux membres actifs et aux vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi qu'à leurs familles, nous exprimons notre plus sincère gratitude.

N'oublions jamais.

Mary Simon

