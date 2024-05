OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Les problèmes de santé mentale peuvent affecter n'importe qui, à n'importe quelle étape de la vie, et se manifester de différentes manières. Au cours d'une année, une personne sur cinq au Canada peut être aux prises avec des problèmes de santé mentale, quels que soient son milieu social, sa culture, son identité ou son origine. Et lorsque la santé mentale est affectée, la santé physique l'est également.

En ce début de Semaine de la santé mentale, j'espère que nous pourrons mettre en pratique le thème de cette année : « un appel à la gentillesse ». En agissant avec gentillesse et compassion, nous pouvons améliorer sensiblement la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Lorsque nous faisons preuve de compréhension et d'empathie - en nouant des relations positives, en instaurant la confiance ou en écoutant simplement sans porter de jugement -, nous pouvons avoir une influence directe sur la santé mentale de quelqu'un.

Cette semaine nous rappelle que nous avons la responsabilité collective de faire le choix de la gentillesse tout au long de l'année. À tous les gens qui souffrent, ouvertement ou en silence, sachez que vous n'êtes jamais seuls.

Mary Simon

