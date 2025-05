OTTAWA, ON, le 4 mai 2025 /CNW/ - Le thème de la Semaine de la santé mentale de cette année, « La santé mentale, sans masque », met en évidence les défis quotidiens auxquels sont confrontées les personnes souffrant de troubles mentaux. Ce thème nous rappelle également à quel point il est important d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur le bien-être mental.

Au cours de ma Tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui changent notre vision de la santé mentale. C'étaient des intervenants en soutien par les pairs, des conseillers en toxicomanie, des guérisseurs, des thérapeutes et des leaders qui transmettent des pratiques exemplaires et proposent des solutions permettant d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladie mentale. Leurs contributions ont des effets positifs pour l'ensemble de la population du Canada.

Laissons-nous inspirer par leur exemple en faisant preuve de compassion et de compréhension les uns à l'égard des autres. Parce que personne ne devrait avoir à se cacher derrière un masque.

Mary Simon

