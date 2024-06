OTTAWA, ON, le 2 juin 2024 /CNW/ - La Semaine canadienne de l'environnement nous rappelle la nécessité d'agir en vue de protéger et préserver notre planète pour les générations futures. Partout au Canada et dans le monde, les effets des changements climatiques se font sentir. Les phénomènes météorologiques extrêmes s'intensifient, comme les tornades, les inondations et les feux de forêt. La fonte des glaces et le réchauffement des eaux mettent en péril les communautés côtières et les nations insulaires.

D'un océan à l'autre, j'ai pu constater que les Canadiens et Canadiennes fournissent leur part d'efforts. J'ai vu des villes réhabiliter des zones urbaines pour redonner vie à des espaces verts. J'ai découvert de nouvelles technologies et de nouveaux projets qui conjuguent l'ingénierie, l'action climatique et le savoir autochtone. Et j'ai vu que la prise en compte des connaissances autochtones - que ce soit dans la recherche, la conservation des ressources halieutiques ou les initiatives menées par des étudiants dans le Nord ou ailleurs - peut avoir des effets durables sur notre environnement. En fait, de nombreuses communautés autochtones apportent aux Canadiens des enseignements sur les pratiques durables et sur la manière de relever des défis environnementaux complexes.

Nous devons continuer à travailler ensemble, car nous avons un rôle collectif à jouer dans l'amélioration de la santé de notre planète. La bonne gestion de l'environnement est une responsabilité qui incombe à chacun et chacune d'entre nous. Tous nos efforts, même les plus modestes, contribuent à restaurer nos terres, à réduire la désertification, à favoriser la résistance à la sécheresse et à valoriser les connaissances et les traditions de nos communautés autochtones.

Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus vert.

Mary Simon

