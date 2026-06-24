Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, dans les communautés francophones partout au Canada ainsi que dans l'ensemble du Québec, les gens se rassemblent pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste, ou, comme on l'appelle maintenant au Québec, la fête nationale.

L'identité de notre pays a été largement façonnée par la richesse des cultures québécoise et canadiennes françaises.

Ayant grandi à Montréal, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants, une famille et des amis qui m'ont inculqué un profond attachement à notre langue et à notre patrimoine commun. Et j'ai eu le privilège de côtoyer, au cours de ma carrière, des francophones partout au Canada.

À toutes les québecoises et québécois, comme à toutes les communautés à travers le Canada qui célèbrent aujourd'hui leur patrimoine avec fierté, je vous souhaite :

Une très bonne Saint-Jean!

Louise Arbour

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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