Avis aux médias - La gouverneure générale accueillera quatre nouveaux chefs de mission au Canada

Avis aux médias - La gouverneure générale accueillera quatre nouveaux chefs de mission au CanadaEnglish
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
22 juin, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :
Son Excellence Talal Mansour Alhajeri
Ambassadeur désigné de l'État du Koweït
Son Excellence Carmen Lucila Crexell
Ambassadrice désignée de la République argentine
Son Excellence Dahir Hassan Abdi
Ambassadeur désigné de la République fédérale de Somalie
Son Excellence Agniola Anne Sophie Ahouanmenou
Ambassadrice désignée de la République du Bénin
Date : Le 23 juin 2026
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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