Avis aux médias - La gouverneure générale accueillera quatre nouveaux chefs de mission au Canada

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :

Son Excellence Talal Mansour Alhajeri

Ambassadeur désigné de l'État du Koweït

Son Excellence Carmen Lucila Crexell

Ambassadrice désignée de la République argentine

Son Excellence Dahir Hassan Abdi

Ambassadeur désigné de la République fédérale de Somalie

Son Excellence Agniola Anne Sophie Ahouanmenou

Ambassadrice désignée de la République du Bénin

Date : Le 23 juin 2026

Heure : 13 h 30

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]