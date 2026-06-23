Avis aux médias - La gouverneure générale présidera une cérémonie de remise de distinctions honorifiques canadiennes à Rideau Hall

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Nouvelles fournies par

Bureau du secrétaire du gouverneur général

23 juin, 2026, 09:00 ET

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, présidera une cérémonie de remise de distinctions honorifiques canadiennes qui se tiendra à Rideau Hall le 25 juin 2026.

Au cours de cette cérémonie, 7 officiers (O.C.) et 21 membres (C.M.) seront admis dans l'Ordre du Canada, et les distinctions suivantes seront remises :

  • 1 décoration pour acte de bravoure;
  • 1 Croix du service méritoire (C.S.M.) et 8 Médailles du service méritoire (M.S.M.), dans le cadre des décorations pour service méritoire (division civile);
  • 4 Médailles polaires;
  • 5 Médailles du souverain pour les bénévoles.

Liste des récipiendaires présents à la cérémonie

Date :

Jeudi 25 juin 2026

Heure :

11 h

Lieu :

Salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

  • Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du service de presse de Rideau Hall, à l'adresse [email protected].
  • Les médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.
  • Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]

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