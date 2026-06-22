Avis aux médias - La gouverneure générale investira cinq personnalités canadiennes exceptionnelles lors d'une cérémonie spéciale organisée dans le cadre des festivités de la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, participera à sa toute première cérémonie nationale du midi de la fête du Canada, qui se déroulera au parc des Plaines-LeBreton, à Ottawa, le 1er juillet. Elle y prononcera un discours et présidera une cérémonie spéciale d'investiture de l'Ordre du Canada.

Les personnes nommées suivantes seront investies ou promues au sein de l'Ordre du Canada.

Compagnon

Simon Brault, C.C., O.Q.

Saint-Jean-de-Matha (Québec)



Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Membres

Michelle Frances Good, C.M.

Maple Creek (Saskatchewan)

Rassi Nashalik, C.M.

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Michel Rabagliati, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Chloé Sainte-Marie, C.M.

Montréal (Québec)

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Date : Le mercredi 1er juillet 2026

Heure : 12 h, lors de la cérémonie nationale du midi de la fête du Canada

Lieu : Parc des Plaines-LeBreton

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation. L'Ordre a pour devise DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui se traduit par « Ils désirent une patrie meilleure ».

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les festivités de la fête du Canada doivent s'inscrire en fournissant à la Tribune de la presse parlementaire leur nom et le nom du média qu'ils ou elles représentent.

Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire doivent demander une accréditation pour la fête du Canada. Pour vous inscrire ou demander une accréditation, veuillez contacter la Tribune de la presse parlementaire, à [email protected] , avant 17 h (HAE) le 29 juin.

, avant 17 h (HAE) le 29 juin. Pour toute question concernant la fête du Canada ou pour demander une entrevue le 1 er juillet avec des personnes nommées dans l'Ordre du Canada, les médias sont priés de communiquer avec Patrimoine canadien, à l'adresse [email protected] .

juillet avec des personnes nommées dans l'Ordre du Canada, les médias sont priés de communiquer avec Patrimoine canadien, à l'adresse . Les demandes d'entrevue avec les personnes nommées, avant ou après le 1 er juillet, doivent être adressées au Bureau de presse de Rideau Hall, à l'adresse [email protected] .

juillet, doivent être adressées au Bureau de presse de Rideau Hall, à l'adresse . Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]