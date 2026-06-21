Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ - C'est un honneur de me joindre à tous les Canadiens pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. Instituée il y a 30 ans par le très honorable Roméo LeBlanc, cette journée invite l'ensemble de la population canadienne à reconnaître et célébrer les contributions inestimables des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Aujourd'hui, à Ottawa, nous célébrons le 25e anniversaire du Mémorial national des anciens combattants autochtones. Nous nous souvenons des générations d'Autochtones qui ont servi le Canada. Rendre hommage au courage de ces anciens combattants, qui ont défendu notre liberté tout en étant victimes d'injustices dans leur propre pays, constitue une étape essentielle dans notre cheminement collectif vers la réconciliation.

Cet esprit de résilience et de responsabilité, qui protège notre pays depuis si longtemps, est profondément ancré dans cette même sagesse qui guide notre avenir. Les systèmes de savoir autochtones, affinés par des générations ayant vécu en harmonie avec la terre, constituent des repères inestimables pour notre bien-être collectif. L'innovation et le leadership autochtones nous rappellent qu'il y a toujours davantage à apprendre alors que nous nous efforçons de façonner un Canada plus inclusif et prêt pour l'avenir.

Afin de progresser en tant que pays, nous devons prendre en compte toutes les voix et respecter les droits et la dignité de tous les peuples. Nous restons fermement engagés sur la voie de la compréhension pour que les Autochtones et les non-Autochtones puissent réussir et s'épanouir ensemble.

Louise Arbour

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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