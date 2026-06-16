Avis aux médias - La gouverneure générale célébrera l'excellence du journalisme d'intérêt public lors de la cérémonie de remise des prix Michener

OTTAWA, ON, le 16 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, remettra les prix Michener de 2025 lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall le 18 juin 2026.

La cérémonie comprendra la remise des prix suivants :

La Bourse Michener-L. Richard O'Hagan 2026 pour les études en journalisme (deux lauréats dans le cadre d'un seul projet) et la bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête (un lauréat)

Le prix Michener-Baxter 2026 pour une contribution exceptionnelle à l'avancement du journalisme canadien (deux lauréats)

Le prix Michener 2025 (six finalistes, un gagnant)

Cérémonie de remise des prix Michener

Date : Jeudi 18 juin 2026

Heure : 18 h

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

À propos des prix Michener

Depuis plus de 50 ans, les prix Michener rendent hommage aux contributions journalistiques exceptionnelles en faveur de l'intérêt public qui ont un impact positif sur la société. Les prix Michener et les bourses Michener sont administrés par la Fondation des prix Michener en collaboration avec la Fondation Rideau Hall.

En savoir plus sur les prix Michener

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 17 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]