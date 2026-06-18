Avis aux médias - La gouverneure générale et commandante en chef du Canada Louise Arbour assistera à la cérémonie du 25e anniversaire du Monument aux anciens combattants autochtones

OTTAWA, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à une cérémonie organisée par Aboriginal Veterans Autochtones (AVA) pour marquer le 25e anniversaire de l'inauguration du Monument aux anciens combattants autochtones. La cérémonie aura lieu à Ottawa, le 21 juin 2026, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

La gouverneure générale prononcera une brève allocution lors de cet événement.

Date : Le dimanche 21 juin 2026

Heure : 10 h 30

Lieu : Monument aux anciens combattants autochtones, parc de la Confédération, 100, rue Elgin, Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias :

Cet événement est OUVERT AUX MÉDIAS .

. Des photos de la cérémonie, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]