La gouverneure générale assistera au match d'ouverture de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ contre la Bosnie-Herzégovine à Toronto

La gouverneure générale assistera au match d'ouverture de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ contre la Bosnie-Herzégovine à TorontoEnglish
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
11 juin, 2026, 12:15 ET
OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, assistera au match d'ouverture de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer, qui affrontera la Bosnie-Herzégovine, le 12 juin 2026 à 15 h, à Toronto, dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™.
Elle sera accompagnée de Raeem Lennoxio Marsden, un élève de l'école secondaire Louise Arbour, située à Brampton, en Ontario.
Plus tôt dans la journée, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Denis Bećirović, président de la Présidence de Bosnie-Herzégovine.
12 juin 2026
Matinée
Rencontre de courtoisie avec Son Excellence Denis Bećirović, président de la Présidence de Bosnie-Herzégovine
Photographe officiel seulement
15 h
Match inaugural de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer
Toronto Stadium
Notes à l'intention des médias :
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
- L'accréditation des médias pour le match est gérée par la FIFA. Le BSGG n'est pas habilité à accorder d'accréditation.
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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
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