La gouverneure générale assistera au match d'ouverture de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ contre la Bosnie-Herzégovine à Toronto

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, assistera au match d'ouverture de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer, qui affrontera la Bosnie-Herzégovine, le 12 juin 2026 à 15 h, à Toronto, dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Elle sera accompagnée de Raeem Lennoxio Marsden, un élève de l'école secondaire Louise Arbour, située à Brampton, en Ontario.

Plus tôt dans la journée, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Denis Bećirović, président de la Présidence de Bosnie-Herzégovine.

12 juin 2026

Matinée

Rencontre de courtoisie avec Son Excellence Denis Bećirović, président de la Présidence de Bosnie-Herzégovine

Photographe officiel seulement

15 h

Match inaugural de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer

Toronto Stadium

Notes à l'intention des médias :

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

L'accréditation des médias pour le match est gérée par la FIFA. Le BSGG n'est pas habilité à accorder d'accréditation.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]