OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - La Journée nationale des peuples autochtones est un puissant rappel de la résilience, de la détermination et de la ténacité des communautés autochtones. Chaque jour, nous découvrons des histoires autochtones racontées par des voix autochtones. Cela nous permet de prendre conscience de notre histoire dans son intégralité. Nous découvrons également les contributions des peuples autochtones partout au pays, dans le domaine des arts, des affaires ou de l'administration publique, et dans bien d'autres domaines encore.

La réconciliation est une responsabilité collective. Nous devons faire face aux injustices du passé, écouter avec empathie et humilité, et prendre des mesures concrètes pour remédier aux inégalités persistantes. Il s'agit d'un processus difficile mais nécessaire, tant pour les Autochtones que pour les non-Autochtones. En embrassant notre diversité, nous pouvons, ensemble, construire une nation plus forte et plus prospère.

Nous devons continuer de susciter l'espoir comme nous marchons vers l'avenir. Et l'espoir existe, parce que les gens respectent les expériences des peuples autochtones. L'espoir existe parce que les gens célèbrent la richesse des cultures, des langues et des traditions des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, et chaque jour, continuons à favoriser le dialogue constructif, la guérison et les changements positifs. En adhérant collectivement aux principes de respect, de compréhension et de coopération, nous pourrons bâtir une société plus inclusive et plus équitable.

Mary Simon

