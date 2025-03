OTTAWA, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, je me joins à l'ensemble de la population canadienne pour célébrer et mettre en valeur les langues autochtones.

En tant que fière Inuite ayant grandi au Nunavik, j'ai eu la chance d'apprendre l'inuktitut, ma langue maternelle. Tout au long de ma vie, cette langue m'a permis de rester en contact avec mes ancêtres, a orienté mes actions et a éclairé mon parcours. L'inuktitut est non seulement un moyen de communication, mais aussi une facette indissociable de mon identité.

Le Canada est le foyer de plus de 70 langues autochtones. Chacune d'entre elles propose des perspectives uniques et témoigne de la vitalité de notre histoire collective. Ces langues véhiculent les connaissances, les valeurs et les traditions des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et sont au cœur de notre identité nationale distincte.

Des initiatives comme la Décennie internationale des langues autochtones sont des avancées essentielles pour la préservation et la revitalisation des langues autochtones. D'un océan à l'autre, les efforts de protection et de réappropriation de ces langues gagnent du terrain, reflétant ainsi notre engagement collectif en faveur de la réconciliation.

En cette journée spéciale, réaffirmons notre volonté de préserver, revitaliser et mettre en valeur les langues autochtones.

Mary Simon

