OTTAWA, ON, le 30 sept. 2023 /CNW/ - La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation nous offre une occasion de réfléchir. Mais c'est aussi une journée d'action. Les Canadiens et Canadiennes font entrer le processus de réconciliation dans leur vie quotidienne, que ce soit par de petits ou de grands gestes. Notre population accepte mieux les différents points de vue, cherche à améliorer sa compréhension de notre histoire avec les peuples autochtones et est prête à reconnaître la douleur causée par des décennies d'abus, de négligence et de racisme.

Que pouvons-nous faire, en ce jour, pour que les choses changent ?

Écouter les survivants qui ont porté le poids de leurs expériences collectives pendant tant d'années.

Honorer la mémoire des enfants qui sont morts dans les pensionnats, seuls et effrayés.

Croire aux récits des peuples autochtones qui nous font connaître leurs expériences de traumatisme et de guérison.

Apprendre des erreurs du passé et construire des relations fondées sur le respect et la compréhension entre les peuples autochtones et non autochtones.

Il nous incombe, collectivement, de combler les lacunes dans les connaissances, de rapprocher les gens par le récit de nos expériences, bonnes ou mauvaises. Il est de notre responsabilité collective de faire connaître ces histoires - des histoires de douleur et de déception, des histoires de joie et de courage. Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses dans un esprit de prise de conscience et d'espoir. Nos voix ont un pouvoir, et je crois que ce pouvoir peut changer le monde.

En ce jour et chaque jour, engageons-nous à prendre des mesures qui nous feront progresser collectivement sur la voie de la réconciliation.

Mary Simon

