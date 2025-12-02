Avis aux médias -La gouverneure générale accueillera quatre nouveaux chefs de mission au Canada English
02 déc, 2025, 10:25 ET
OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, recevra les lettres de créance de quatre nouveaux chefs de mission lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale avant d'assumer officiellement leurs fonctions diplomatiques :
Son Excellence José Luis Guterres
Ambassadeur désigné de la République démocratique du Timor-Leste
Son Excellence Auđbjörg Halldórsdóttir
Ambassadrice désignée d'Islande
Son Excellence Jovan Mirković
Ambassadeur désigné du Monténégro
Son Excellence Martial Ndoubou
Ambassadeur désigné de la République centrafricaine
Date : Le 3 décembre 2025
Heure : 14 h 30
Lieu : Salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected].
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 14 h 10 le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
