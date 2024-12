OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des 14 jeunes femmes qui ont tragiquement perdu la vie à Polytechnique Montréal le 6 décembre 1989. Cette journée est aussi l'occasion de dénoncer, sous toutes ses formes, la violence fondée sur le genre.

Trop de femmes, de filles et de membres de la communauté 2ELGBTQI+ au Canada subissent de la violence physique et psychologique, dans leur vie quotidienne et sur les réseaux sociaux. Les abus et les discours toxiques en ligne sont extrêmement blessants et peuvent causer des traumatismes et des séquelles psychologiques à long terme. Ils peuvent aussi isoler la victime sur le plan social et créer un climat de peur et d'insécurité qui poussent plusieurs femmes et filles à taire leur voix et à limiter leurs aspirations futures. Il faut continuer d'éduquer la population canadienne pour mettre fin à ce type d'agressions.

Cette journée est également une occasion d'agir. De dénoncer les comportements toxiques qui mènent à la violence fondée sur le genre. De parler à nos proches et de s'assurer qu'elles se sentent en sécurité. De mettre fin à cette brutalité que trop de femmes subissent pour la seule raison que ce sont des femmes. Protégeons nos mères, nos sœurs, nos filles, nos amies.

Travaillons ensemble afin que le Canada devienne un pays encore plus inclusif, respectueux et sécuritaire.

Mary Simon

