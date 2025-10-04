OTTAWA, ON, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Chaque jour, des familles, des amis et des membres des communautés autochtones pleurent la perte de sœurs, de mères, d'êtres chers et d'enfants qui ont disparu ou dont la vie a été brutalement interrompue ou changée à jamais. Malgré leur chagrin, malgré la douleur et les injustices qui les accablent, ces personnes continuent de s'exprimer en commémorant leurs proches disparus et de réclamer une solution à cette crise persistante.

Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones ont le droit de vivre en paix et en sécurité. Des progrès ont été accomplis en la matière, mais il faut aller plus loin. Il est impératif de prendre des mesures pour remédier aux inégalités qui persistent dans notre société. Nous devons garantir l'égalité de traitement, le respect et la protection de toutes les personnes.

Aujourd'hui, unissons-nous dans la compassion avec les communautés endeuillées. Et luttons ensemble contre la violence fondée sur le genre.

Mary Simon

