OTTAWA, ON, le 27 janv. 2024 /CNW/ - En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, nous nous souvenons des victimes de l'Holocauste ainsi que de la campagne d'antisémitisme et des doctrines racistes qui ont provoqué cet effroyable épisode de l'histoire de l'humanité.

Tout en gardant à l'esprit les atrocités commises durant cette période, réaffirmons notre responsabilité collective de promouvoir la tolérance, la compréhension, le respect et l'acceptation. Réaffirmons également notre engagement, en tant que nation, à combattre l'antisémitisme, ainsi que la haine, la discrimination et le harcèlement sous toutes leurs formes.

La montée récente et rapide de l'antisémitisme dans les communautés du Canada et du monde entier est préoccupante. Personne ne devrait être victime de persécution, de harcèlement ou d'abus en raison de son identité ou de ses croyances. Face à la propagation de la haine au Canada, quelles qu'en soient les formes et les expressions, nous ne pouvons demeurer silencieux.

Je vous invite tous et toutes à unir vos efforts pour édifier une société égalitaire qui valorise la diversité, favorise l'inclusion et reconnaît les contributions de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Une société dans laquelle chaque personne peut vivre librement son identité.

Mary Simon

