OTTAWA, ON, le 15 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, j'invite l'ensemble des Canadiens et Canadiennes à faire front commun contre toute forme d'islamophobie dans notre pays. Qu'il s'agisse de harcèlement ou de propos haineux sur Internet, la récente montée d'hostilité envers les musulmans est non seulement inacceptable et dévastatrice pour les victimes et leurs familles, mais elle ébranle également notre cohésion en tant que pays.

Les musulmans ont joué un rôle important dans la formation de notre société dynamique et prospère d'aujourd'hui. Leurs contributions s'étendent aux milieux universitaire, politique, scientifique et artistique. Ces contributions ont été à l'origine de changements constructifs dans notre société, comme la défense des droits des femmes, la réduction de la pauvreté et la promotion de la compréhension entre les religions.

En tant que Canadiens et Canadiennes, il nous incombe de lutter contre les discours néfastes et de faire valoir la dignité fondamentale de chaque personne. À l'échelle communautaire, il est important d'aller à la rencontre de personnes de toutes confessions et de toutes origines culturelles dans nos quartiers, sur nos lieux de travail et dans nos écoles, pour que nous apprenions à nous connaître les uns les autres.

Continuons de consolider nos communautés et de bâtir la nation unifiée qui nous permettra de relever les défis de demain.

Mary Simon

