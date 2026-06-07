Message de la gouverneure générale à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes

OTTAWA, ON, le 7 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, nous honorons et célébrons les membres exemplaires des Forces armées canadiennes, qui servent notre nation avec bravoure et dévouement, au pays comme à l'étranger.

Malgré les nombreux défis qui vous occupent, vous êtes toujours là pour le Canada et pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Vous continuez d'exercer votre leadership avec distinction et d'être une source d'inspiration, notamment grâce au soutien de vos familles, véritable pilier qui vous permet de vous donner à fond.

Ce fut pour moi un véritable honneur d'exercer les fonctions de commandante en chef du Canada, et nos Forces armées canadiennes me remplissent de fierté. Chaque occasion qui m'a été donnée de porter l'uniforme a été un véritable privilège, et j'ai chéri chaque moment passé aux côtés des personnes extraordinaires qui le portent.

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à tous les membres des Forces armées canadiennes pour les services qu'ils rendent à notre pays.

Mary Simon

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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