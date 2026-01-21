OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la journée Bell Cause pour la cause, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à porter à leur santé mentale la même attention qu'à leur santé physique. Je me réjouis de voir que notre société reconnaît de plus en plus que ces deux aspects de notre santé sont essentiels à notre bien-être.

Au cours des deux dernières années, j'ai eu le privilège de profiter d'enseignements enrichissants lors de rencontres avec des praticiens de la santé mentale et des personnes qui ont été aux prises avec des questions de santé mentale, partout au pays. Les commentaires, les précieuses réflexions et les témoignages que j'ai recueillis sont présentés dans le nouveau rapport intitulé Promouvoir la santé mentale et le bien-être d'un océan à l'autre.

Je veille à mon propre bien-être en consacrant du temps à mes amis et à ma famille, en faisant des casse-têtes et, si possible, en pratiquant le kayak. La santé mentale est également une responsabilité collective. Quand une personne souffre, tout son entourage souffre aussi. Alors, prenez soin de vous et, si vous le pouvez, prenez également soin des autres.

Lorsque nous allons vers les autres, que nous les écoutons et que nous nous soutenons mutuellement, nous bâtissons un Canada plus fort et plus bienveillant.

Mary Simon

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

